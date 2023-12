Secretários e deputada federal visitam obras de construção de escola e creche

A escola padrão terá capacidade para mil alunos até o quinto ano de

escolaridade com 9 salas climatizadas e telas interativas. Unidade escolar levará o nome de Arthur Araújo Lula da Silva, em homenagem ao neto do presidente Lula, que faleceu em 2019

Os secretários de Belford Roxo, Denis Macedo (Educação), Matheus Carneiro

(Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Odair Cunha (Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios), acompanhados da primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho, visitaram as obras de construção de uma escola padrão em São Bernardo e uma creche na Nova Piam.

Em fase de finalização, a escola municipal levará o nome de Arthur Araújo Lula da

Silva, em homenagem ao neto do presidente Lula, que faleceu aos 7 anos, em

2019. A unidade de ensino terá capacidade para mil alunos até o quintoano de

escolaridade com 9 salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática,

coordenação, direção e secretaria; refeitório amplo e banheiros; arquivo; cozinha;

quadra poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade.

A creche municipal está na reta final de construção e funcionará com 8 salas de

aula para 224 alunos, em dois turnos, até a pré-escola. O projeto também prevê um

playground completo para as crianças.

Espaços de qualidade

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância das

novas unidades de ensino. “Vamos implantar mais ambientes escolares com

espaços de qualidade para garantir a efetividade do processo de aprendizagem”,

resumiu Denis. “O futuro da cidade vai ser inspirado com as novas unidades que

promoverão uma educação global, significativa e evolutiva”, completou o secretário

municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, acompanhou a visita

dos secretários nas novas unidades. “A educação é uma das nossas prioridades e

desempenha um papel transformador na vida das nossas crianças. Por isso

estamos trabalhando para que cada detalhe proporcione conforto e o

desenvolvimento integral dos alunos”, frisou Daniela.