Segundo suspeito de matar vigilante em luau na Zona Oeste do Rio é preso

A polícia prendeu nesta sexta-feira (28) o segundo suspeito de matar o vigilante Leandro Leite. Ele foi capturado na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. André José da Silva Filho, conhecido como Baianinho, de 21 anos, foi preso em flagrante com arma e drogas. Ele foi localizado por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Um outro suspeito já havia sido capturado no início da semana pela Polícia Militar. A especializada informou que Pablo C. S., 23, é apontado como o responsável pelo tráfico de drogas na região do Posto 12. Ele foi preso em flagrante com drogas e teve a prisão convertida em preventiva.

Os dois são investigados pela morte de Leandro, que passou 14 dias desaparecido depois de ser morto a tiros por criminosos em um luau na Praia do Recreio. Os bandidos colocaram o corpo do paraquedista em uma prancha e o abandonaram no mar.