Segurança do miliciano Naval é preso na Zona Oeste do Rio

Marcos Vinicius Telles de Melo, o VN, foi preso nesta quinta-feira (10) por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), durante ação em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como segurança de Paulo David Guimarães Ferraz da Silva, o Naval, líder da maior milícia do Rio.

VN tem uma ficha criminal extensa, com passagens por roubo, receptação, tráfico de drogas e associação ao tráfico, segundo informações da Polícia Civil. Seu papel na milícia era de proteção de Naval, além de participar da logística de ações do bando do qual faz parte. Sua prisão foi resultado de uma ofensiva da Polícia Civil ao grupo criminoso, marcado por violência e extorsões na Zona Oeste.

Com o miliciano, os agentes da Draco apreenderam um fuzil, além de um colete balístico — um deles com a inscrição “Polícia” estampada — e roupas táticas, parecidas com as que são usadas por policiais. Um carro e uma moto roubados também foram recuperados.