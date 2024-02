Segurança do miliciano ‘Pet’ é grampeado na Zona Oeste do Rio

Peterson Luiz de Almeida segue foragido da Justiça

Um dos seguranças do miliciano Peterson Luiz de Almeida, conhecido como ‘Pet ou Flamengo’, considerado foragido da Justiça, e é integrante do alto escalão da milícia chefiada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso por policiais militares na noite da última segunda-feira (5).

A captura de Adrian Fernando da Luz Silva, conhecido como ‘FL’, de 23 anos, aconteceu após informações passadas pelo Disque Denúncia apontarem a Rua Cinquenta e Seis, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio, como o local onde ele poderia ser preso.

Na ação, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) receberam informações de um evento que acontecia para ‘Pet’. No local, os policiais encontraram diversos milicianos armados na porta de um salão de festas. Com a chegada da equipe houve correria e os criminosos conseguiram fugir pulando casas. Após buscas no local, ‘FL’ foi preso com uma pistola e um radiotransmissor.

O acusado assumiu ser o principal segurança do miliciano, que possui dois mandados de prisão em aberto. Um deles em que foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão e outro pelo crime de organização criminosa.

Quem tiver informações sobre a localização do miliciano Peterson Luiz de Almeida, pode informar ao Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento:

Call Center: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ