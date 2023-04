Segurança nas escolas é debatida em São João de Meriti

As Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo e de Ordem Pública de São João de Meriti, em parceria com o 21º BPM (Meriti), realizaram uma reunião com os diretores das escolas municipais, estaduais e particulares. O objetivo foi alinhar medidas e protocolos de combate à violência nas instituições de ensino. O encontro foi realizado no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles. Cerca de 200 pessoas participaram.

A secretária de Educação, Cultura e Turismo Ana Paula Gomes falou sobre o trabalho dos gestores e da Patrulha Escolar: “Vocês são autoridade máxima dentro das escolas, filtrando as informações e passando tranquilidade para pais e alunos. A patrulha estará disponível para atender as demandas mais sérias. O nosso objetivo hoje é aproximar vocês da polícia militar e juntos tranquilizarem a comunidade. A escola é um ambiente acolhedor e a criança precisa se sentir livre. É para isso que estamos aqui hoje.”

Mais de 288 instituições

Meriti conta com mais de 288 instituições de ensino. A Secretaria Municipal de Educação tem intensificado suas operações de monitoramento dentro e fora do ambiente escolar. O prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, fez uma reunião com as equipes das áreas de Educação e Segurança, além de uma live em suas redes sociais para tratar do tema e informar a população das iniciativas realizadas.

“Estamos vivendo um momento que nos demanda bastante reflexão. Estabelecemos protocolos para esses tipos de ação e instruímos toda a nossa tropa sobre a importância do patrulhamento, papel exercido

não só pela Patrulha Escolar. Não podemos minimizar o problema, pois a gente nunca sabe qual tipo de gatilho o agressor precisa. Por esse motivo, estamos discutindo ideias para maximizar as ações da Polícia Militar e trazer mais segurança para todo o corpo docente e discente”, destacou o comandante do 21°

BPM, tenente-coronel Ewerton.

Na mesa de abertura estavam também o subsecretário de Educação Jeferson Souza, a subsecretária de Cultura Rejane Moraes, a subsecretária pedagógica Rosemary Lyrio, o superintendente da Guarda Civil Municipal Flávio Alves Dantas, a diretora Regional Administrativa da Metro V de São João de Meriti Eliete, o diretor geral do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus SJM Prof° Rodney Diretor, o presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB de São João de Meriti Dr° Rodrigo Rios e o vereador e líder de

governo Rodrigo Pit.