Segurança no Rio durante G20 vai mobilizar 20 mil agentes e terá 8 centros de inteligência

Haverá a interligação de 8 centros de inteligência, com representantes de 9 órgãos de segurança

A segurança do G20 no Rio de Janeiro, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, mobilizará cerca de 20 mil agentes de segurança de diferentes órgãos. São esperadas 55 delegações de 40 países e 15 organismos internacionais, incluindo as presenças dos presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, as duas maiores economias do planeta.

Para garantir a segurança, haverá a interligação de 8 centros de inteligência, com representantes de 9 órgãos de segurança monitorando a movimentação das delegações, desde sua chegada ao Museu de Arte Moderna (MAM), onde ocorrerá a Cúpula, até os hotéis na Zona Sul, onde as delegações estarão hospedadas.

O Exército, com mais de 8 mil militares, será responsável por atividades como escolta de autoridades, segurança em hotéis e infraestruturas críticas, como o MAM, além de patrulhamento de vias expressas, operações de contraterrorismo, defesa cibernética e antiaérea, e proteção contra drones e ameaças químicas e nucleares.

Já a Polícia Militar contribuirá com 10 mil agentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) com cerca de 1 mil agentes, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública com 935 e a Força Nacional com 95. O efetivo da Polícia Federal não foi informado.

Decreto da GLO valerá de 13 a 21 de novembro

A atuação dos militares foi definida com a publicação do período de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que vai de 13 a 21 de novembro. A decisão de utilizar o Exército na segurança do evento foi tomada após intensos debates dentro do governo federal, onde prevaleceu a preferência por contar com as Forças Armadas, devido à sua capacidade de mobilização rápida e ao pedido de algumas delegações por escoltas militares. Equipes das Forças Especiais do Exército, fuzileiros navais e o Grupo Especial da Força Aérea Brasileira (FAB) estarão mobilizados para o evento.