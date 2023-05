Segurança Presente impede roubo de carga na Baixada Fluminense

Dentro do veículo os agentes encontraram um simulacro de arma de

fogo e um bloqueador de sinal

Policiais militares da Operação Segurança Presente frustraram o roubo de uma carga avaliada em mais de R$ 140 mil, na manhã desta sexta-feira (26), na Rua Mirim, em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um criminoso foi preso em flagrante.

Segundo informações, durante o patrulhamento os agentes do Austin Presente notaram uma atitude suspeita de um motorista de caminhão que, ao perceber a presença dos agentes, abandonou o veículo no meio da via, na esquina da Avenida Coronel Monteiro de Barros com a Avenida dos Inconfidentes, e tentou fugir, mas acabou preso.

Na abordagem, foi encontrado no interior do veículo um simulacro de arma de fogo e um bloqueador de sinal. Após investigações, constatou-se que o caminhão havia sido roubado momentos antes na Rodovia Presidente Dutra, onde o motorista foi deixado. A vítima foi localizada e passa bem. O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares), onde o suspeito permaneceu preso. A carga e o caminhão foram recuperados.