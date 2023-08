Segurança Pública de Belford Roxo abrirá cursos de capacitação EAD

O secretário de Segurança Pública, Luciano Arigone revelou que a

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso gratuito de ensino a distância (EaD) com temas diversos para qualificação profissional

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública,

abrirá no dia 21 de agosto, as inscrições para a segunda edição do curso gratuito de

ensino a distância (EaD) com temas diversos para qualificação profissional.

Os temas disponíveis são: Supervisão, Uso Progressivo da Força, Gerenciamento de

Crise, Primeiros Socorros, Responsabilidade Civil do Agente de Segurança Pública e

Privada, Trânsito, Noções em Meio Ambiente, Violência Contra a Mulher,

Fundamentos da Assistência Social.

O cronograma do curso começa com as inscrições entre os dias 21 de agosto até 1º

de setembro. O início das aulas será dia 18 de setembro e o encerramento no dia 17

de novembro. O período de provas será entre os dias 20 e 26 de novembro. A

diplomação está programada para dezembro. O final do ciclo está marcado para 8

de dezembro.

Convocação

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, convocou os

interessados para a capacitação. “Na primeira edição tivemos mais de 1.200

inscrições de todos os Estados. Aproveitem a oportunidade para agregar valor ao

currículo e se qualificar para o mercado de trabalho”, afirmou. “Vamos oferecer

conteúdos que vão ajudar os alunos a lidarem com problemas de forma assertiva e

desenvolvê-los em todos os temas disponíveis”, completou Luciano.

Para realizar a inscrição, acesse o link:

https://docs.google.com/forms/d/1HnWLx6wPXndtv0UCYWRmYGmAmeDTUDL7ZmC

OZD8QMJ0/edit.