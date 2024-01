Segurança Pública de Belford Roxo e Civil prende homem por receptação

Quando os agentes chegaram, uma Kombi estava sendo desmontada para que as

peças fossem vendidas

Após denúncia sobre adulteração de sinal identificador de veículo no bairro Parque

Veneza, policiais civis lotados na 54ª DP (Belford Roxo) realizaram uma operação

em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Belford Roxo. Um

homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

De acordo com a polícia, o suspeito preso em flagrante mantinha uma oficina

clandestina em via pública, onde comercializava veículos produtos de roubo e furto,

além de realizar pequenos consertos para encobrir a atividade criminosa. No local

foram apreendidos dois veículos da marca VW/Kombi produtos de crime.

A operação contou com o apoio logístico de agentes da Secretaria de Segurança

Pública que seguem realizando fiscalizações em ferros-velhos. Na ocasião, um

terceiro veículo foi recolhido para o depósito público pelos agentes, por conta de

irregularidades administrativas.

Atuação efetiva

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, ressaltou a atuação

efetiva na ação conjunta. “Quero destacar o trabalho integrado com o objetivo de

manter a cidade mais tranquila e segura para todos. Aproveito para agradecer os

esforços dos policiais civis, coordenados pelo delegado titular Tiago Venturini”,

completou Arigone.