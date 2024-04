Segurança Pública de Belford Roxo ganha reforço com mais uma viatura

Emenda parlamentar da deputada federal Daniela do Waguinho garante recursos para mais viaturas

A Secretaria de Segurança Pública de Belford Roxo recebeu na sexta-feira (19) mais uma viatura (modelo L200 Triton) para reforçar a frota utilizada pela Guarda Municipal. A Prefeitura também receberá mais R$ 1 milhão por meio de emenda

parlamentar da deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho para

adquirir mais viaturas.

A Prefeitura de Belford Roxo vem investindo cada vez mais na segurança pública,

tanto com novos uniformes e equipamentos, quanto com novos veículos. Com essas

melhorias, a Guarda Municipal poderá implementar ainda mais as suas funções,

como zelar pelo patrimônio público e manter a ordem dentro dos seus limites

constitucionais.

Compromisso com o município

A deputada-federal e primeira-dama Daniela do Waguinho afirmou que seu

compromisso é com o município. “Já pude contribuir com a saúde, com educação e

em muitos outros setores. A segurança com certeza não iria ficar de fora”, frisou.

“Tenho certeza de que essa nova viatura vai colaborar muito com a segurança aqui

do município, de forma que vai ajudar aos guardas a chegarem nos lugares com

mais facilidade”, finalizou.

Investimentos e esforços

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, destacou os

investimentos e os esforços no setor de segurança. “Não tenho dúvidas de que o

trabalho dos nossos guardas municipais serão ainda mais eficientes com a nova

viatura”, frisou. “Vamos continuar trabalhando aplicando recursos na segurança

para a execução do trabalho”, completou o secretário municipal de Gestão e

Inovação em Serviços Público, Matheus Carneiro.