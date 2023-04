Segurança Pública de Belford Roxo monitora unidades de ensino para reforçar orientações

Equipes das forças de segurança estiveram nas unidades de ensino distribuindo folhetos informativos e orientando funcionários, pais e alunos

A Secretaria de Segurança Pública de Belford Roxo realizou uma ação de prevenção na quinta-feira (20-04) visitando escolas e creches do município para reprimir qualquer tipo de ameaça.

Durante a ação, equipes das forças de segurança estiveram nas unidades de ensino distribuindo folhetos informativos e

orientando funcionários, pais e alunos.

No folheto constam dez mandamentos de como proceder e os sinais que indicam riscos de ataques nas escolas. O ato de não disseminar afirmações inverídicas, observar mudanças específicas de

comportamento e trabalhar por um ambiente saudável sem bullying, são alguns dos exemplos descritos no folheto.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, as equipes foram divididas em oito setores para atuar com eficiência. “A gestão de segurança municipal está vigilante para coibir qualquer ato ilícito e tranquilizar a comunidade escolar”, frisou.

“Casos envolvendo ameaças a escolas, alunos e professores estão sendo atendidos com prioridade máxima. Nossas equipes continuarão a visitar as unidades e amenizar a preocupação de todos pais e profissionais da educação”, finalizou Arigone.

Anote os números de contato para emergências (21) 2758-4826 e para denúncias (21) 97985-6209.