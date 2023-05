Segurança Pública de Belford Roxo recebe visita da PRF do Rio para reforçar parceria

O encontro ocorreu como resposta ao pedido de apoio na segurança de Belford Roxo, solicitado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, em reunião prévia com o ministro da Justiça, Flávio Dino

A Secretaria de Segurança Pública de Belford Roxo recebeu na manhã desta sexta-feira (5) a visita de chefes de operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro. O encontro ocorreu como resposta ao pedido de apoio na segurança de Belford Roxo, solicitado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, em reunião prévia com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e representantes da cúpula da Segurança Nacional em Brasília.

A chacina no bairro de Areia Branca e a expansão da área territorial do crime organizado do município são alguns dos fatores que motivaram a necessidade do encontro. Na reunião, as forças de segurança municipal e federal fortaleceram os laços com a troca de informações no combate à criminalidade, alinhamento das demandas da região, além da disponibilidade de cursos de capacitação para os agentes da Guarda Civil Municipal.

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, que também esteve presente na reunião em Brasília, enfatizou a importância da parceria. “Estamos somando forças para desenvolver um trabalho em conjunto com a ajuda dos estudos da inteligência da PRF. Essa contribuição certamente será de grande valia para as ações no município”, pontuou. “Nossas equipes continuam com a missão de

promover uma proteção mais eficiente para aumentar a sensação de segurança em todo território”, completou Luciano Arigone, ao lado do comandante da Guarda Civil Municipal, Marcelo Ferraz.

Reforçar o trabalho integrado

O chefe do Serviço de Operações da PRF no Rio de Janeiro, Marcos Antonio de Souza Prado, representou o superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, mostrando-se favorável e interessado na colaboração.

“É importante reforçar esse trabalho integrado no que se refere ao combate à criminalidade e redução dos índices. Estamos à disposição na criação de estratégias que envolvem mapeamento e troca de informações para ajudar em futuras operações”, concluiu Marcos Prado, acompanhado do chefe do Comando de Operações Especializadas da PRF no Rio de Janeiro, Raphael Barroso.