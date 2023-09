Seis criminosos morrem em confronto com a PM no Rio de Janeiro

Na ação, os agentes apreenderam um fuzil e cinco pistolas. Durante patrulhamento, os policiais foram atacados a tiros por um grupo de criminosos armados e revidaram em Vargem Grande

Seis criminosos morreram, na manhã desta quarta-feira (27), após um intenso confronto com policiais militares na comunidade da Cascatinha, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

A corporação informou que agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) fazem uma operação de reforço no policiamento na região.

Durante patrulhamento, os PMs foram atacados a tiros pelos bandidos armados e revidaram, iniciando uma intensa troca de tiros.

Após o confronto entre policiais e traficantes, os agentes encontraram seis homens feridos. Os suspeitos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Na ação, foram apreendidos um fuzil e cinco pistolas, até o momento.

Já sem vida

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a direção do hospital informou que

os seis suspeitos deram entrada na unidade sem identificações e já sem vida.

Ainda segundo a corporação, a região vem sendo alvo de uma instabilidade

provocada por uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais.

Na noite da última quinta-feira (21), equipes do 31° BPM foram atacadas no

Caminho da Cascatinha e houve confronto. Na ocasião, um suspeito ficou ferido e,

com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador e 11 munições.

Um dia antes, na quarta (20), policiais receberam uma denúncia de que criminosos

em um veículo teriam realizado disparos de arma de fogo na comunidade. O veículo

foi localizado e iniciaram uma perseguição.

Os agentes conseguiram realizar um cerco. Ao ficarem sem saída, os criminosos

começaram a atirar contra os policiais na Avenida Vereador Alceu de Carvalho com

Avenida das Américas, no Recreio. O veículo capotou e os ocupantes, dois

menores, tentaram fugir a pé, mas foram apreendidos. Com eles, foram apreendidos

uma carabina CTT.40 com 15 munições intactas.