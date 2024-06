Sem candidato definido, prefeito de Barra do Piraí está focado em luta de Kickboxing

Indefinição deixa aliados de Mário Esteves ansiosos

Em contagem regressiva para definir o candidato de seu grupo político à sua sucessão, o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, está mais focado na luta de Kickboxing que terá contra o lutador Murilo Filho, amanhã (9). Até agora o prefeito da cidade do Sul Fluminense, definiu apenas o nome de Márcia Mariotini como provável candidata a vice-prefeita.

Quatro aliados sonham ser o escolhido do prefeito para disputar sua sucessão. Todos são do MDB. Segundo aliados de Mário Esteves, ele teria se comprometido com o secretário estadual de Transportes e presidente estadual do MDB, Washington Reis, que o cabeça de chapa seria do partido, mas há quem acredite que o prefeito pode mudar de opinião na reta final.

Três dos emedebistas ocupavam cargos de secretários municipais e foram exonerados no dia 29 de maio para poderem disputar a eleição. O quarto é o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Couto, que já vem se colocando como pré-candidato mas de forma ainda timida para não desagradar o prefeito.

Dos ex-secretários, Dione Caruzo é o que teria mais cacife, por ser amigo da família do prefeito e ter participado do governo desde o primeiro mandato. Ultimamente ele era um supersecretário, acumulando as pastas de Planejamento Econômico, Saúde e Administração. Por fora correm o ex-vereador Francisco Leite, que era secretário do Ambiente, e o empresário Wagner Aiex, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico.

Para opositores do prefeito a demora na escolha do candidato e o confronto de Kickboxing não passam de estratégia eleitoral e midiática para desviar o foco dos problemas da cidade, como o transporte público e a falta d’água em vários bairros.