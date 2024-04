Sem manutenção, viatura da PM fica parada em rua de Ipanema

Viatura está parada há mais de um mês nas imediações do Hospital Federal, na Rua Antônio Parreiras

O anúncio do Governo do Estado do Rio de Janeiro de renovar a frota da Polícia Militar (PMERJ) com mais 1.367 viaturas entre 2022 e 2024, contrasta com a situação de abandono de um veículo da corporação, que está parado há quase dois meses na rua do Hospital Federal de Ipanema , na Zona Sul do Rio.

De acordo com denúncia enviada ao Hora H, o veículo 54-9915, da 2ª UPP (Pavãozinho/Canta Galo), do 19º Batalhão de Polícia Militar (Copacabana), não funciona por falta de manutenção. Dois agentes do RAS (Regime Adicional de Serviço) permanecem na viatura, que fica parada na Rua Antônio Parreiras. No entanto, não podem se deslocar caso precisem atender a uma ocorrência na região.

Inoperante

Inoperante, a viatura coloca a vida dos policiais em risco constante e sob a mira de criminosos. Os agentes também ficam impedidos de sair em perseguição a bandidos em fuga quando houver situação de assalto ou roubo.

“Se for assaltada aqui, eles (os PMs) não vão poder correr atrás do assaltante. Sem contar que na ausência deles, a viatura sucateada vira alvo fácil de ladrões de peças de carro”, disse uma moradora da região.

Mais de 1 mil novas viaturas entre 2022 e 2024

Em novembro do ano passado, a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro recebeu 218 novas viaturas semiblindadas operacionais adquiridas pelo governo do do estado para renovar parte da frota da corporação e ampliar o patrulhamento em todo território do RJ.

Resultado de um investimento de R$ 47,2 milhões, nessa primeira remessa foram entregues 178 viaturas Renault modelo Duster, distribuídas para a Região Metropolitana, interior e para unidades de policiamento especializado.

A previsão era de que, até o final de 2023, a frota da corporação recebesse o reforço de outras 222 viaturas Duster parcialmente blindadas, complementando a aquisição de 440 novos veículos no exercício de 2023, resultado de um investimento de R$ 96 milhões.

Em 2022, foram adquiridas 513 viaturas operacionais. Para 2024, o processo de aquisição prevê mais 414 veículos. Entre 2022 e este ano, a renovação da frota atingirá a marca de 1.367 viaturas.

Por Antonio Carlos, Hora H