Senado aprova Gabriel Galípolo para comando do Banco Central

Indicado por Lula, economista Gabriel Galípolo substituirá Roberto Campos Neto

BRASÍLIA – O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (8), a indicação de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central. Com 66 votos a favor e apenas cinco contrários, o economista foi escolhido para substituir Roberto Campos Neto, que ocupava o cargo desde 2019, após ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Galípolo, de 42 anos, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e passou por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, onde foi aprovado por unanimidade. O economista já atua como diretor de Política Monetária do Banco Central desde julho de 2023 e desempenhou um papel de destaque como secretário-executivo do Ministério da Fazenda, ao lado do ministro Fernando Haddad, no início do governo.

A aprovação de Galípolo marca uma mudança na liderança do Banco Central, em meio a discussões sobre a independência da instituição e a condução da política monetária brasileira.