Senado aprova PEC que turbina salários de juízes e promotores

BRASÍLIA – Por 18 votos a favor e 7, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do

Senado aprovou nesta quarta-feira (17) a chamada PEC do Quinquênio, que propõe um significativo aumento nos salários de juízes, membros do Ministério Público,

delegados da Polícia Federal, defensores e advogados públicos.

A proposta agora segue para avaliação pelo plenário do Senado. O presidente da

CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o relator destacaram a importância de

uma sessão de debates antes da votação em plenário.

A PEC propõe alterações na Constituição para garantir um aumento salarial de 5%

para as mencionadas carreiras a cada cinco anos, até o limite de 35%. Além disso,

a atuação jurídica anterior dos servidores públicos, como na advocacia, poderá ser

considerada na contagem de tempo.

De acordo com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o Ministério

da Fazenda estima que a medida poderá gerar um impacto anual de R$ 42 bilhões

nas contas públicas, dependendo do número de carreiras abrangidas.