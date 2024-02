Senado aprova projeto que acaba com saída temporária de presos em feriados

PL ainda permite saída para trabalho e estudo, se forem cumpridos os

requisitos legais

BRASÍLIA – A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira (6) um projeto que altera a Lei de Execução Penal e acaba com a possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, conhecida popularmente como “saidinha”.

A proposta foi aprovada pelo Senado em 2013 e pela Câmara dos Deputados em

agosto de 2022. Como foi alterada pelos deputados, voltou para análise dos

senadores.

A comissão também aprovou um requerimento de urgência ao texto, que ainda será

analisado em plenário. Se for aprovado, o projeto será votado direto no plenário,

sem passar por outras comissões. Já se o requerimento for rejeitado, a proposta

segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Atualmente, a legislação permite o benefício da saída temporária a presos que

cumprem diversos pré-requisitos. Entre eles: estar em regime semiaberto; ter

cumprido pelo menos 1/6 da pena, se for réu primário; ter cumprido pelo menos 1/4

da pena, se for reincidente; tiver comportamento adequado no presídio.

Defendeu revogação

Relator na Comissão de Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

defendeu no parecer que a revogação da saída temporária “é medida necessária e

que certamente contribuirá para reduzir a criminalidade”.

Flávio Bolsonaro também se manifestou a favor de dar à lei o nome de “Lei

Sargento PM Dias”, em homenagem ao policial militar Sargento Roger Dias da

Cunha, morto por um preso que foi beneficiado com a saidinha de Natal no dia 6 de

janeiro.