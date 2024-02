Sepol inaugura Central de Apoio aos Policiais Civis do estado

A Central de Apoio aos Policiais Civis funcionará 24 horas

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) inaugurou nesta quarta-feira (7), a Central de Apoio aos Policiais Civis. Trata-se de um suporte aos agentes das delegacias durante o carnaval, com o objetivo de garantir um atendimento integral e

especializado às vítimas em situação de vulnerabilidade.

A Central de Apoio aos Policiais Civis funcionará 24 horas, entre os dias 8 e 18 de

fevereiro. O grupo ficará instalado nas dependências da Delegacia de Atendimento

à Mulher (Deam) do Centro, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 12.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, a central será

um ponto de apoio e orientação aos policiais de plantão nas delegacias, no que se

refere à prestação de serviço humanizado às mulheres; crianças; idosos; pessoas

com deficiência; grupos étnicos, raciais e religiosos; público LGBTQI; e turistas.

Os policiais que atuarão na Central de Apoio aos Policiais Civis participaram, na

última terça-feira (6), de uma capacitação promovida pela instituição, em parceria

com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), o

Ministério Público e o Tribunal de Justiça.