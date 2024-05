Sepultamento de personal trainer morto após assalto é marcado por gritos de justiça 

O corpo de Luis Felipe Alves foi sepultado no Cemitério do Catumbi/Pedro Ivo / Agência O Dia

Sob forte comoção e revolta, o corpo do personal trainer Luis Felipe Alves do

Nascimento, de 27 anos, que morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto

na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, foi sepultado, na tarde de terça (7), no

Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, na região central do Rio.

A cerimônia foi marcada por orações e gritos de justiça. Bastante abalados,

familiares e amigos cantaram o hino do Flamengo, time de coração do personal,

além de gritarem “Viva, China!”, seu apelido. Por fim, as cerca de 80 pessoas que se

despediram de Luís rezaram o Pai Nosso e o caixão foi sepultado com a bandeira do

Rubro-Negro.

A mãe de Luis, Antônia Edvânia, passou mal no início do enterro e precisou ser

socorrida pelos presentes. A estudante de biomedicina Victória Mendes, namorada

da vítima, também teve que ser amparada no cortejo.

A vítima foi baleada por volta das 6h de domingo (5), na Praia do Flamengo, também na Zona Sul, quando voltava de um luau junto com a namorada.