Servidoras de Meriti recebem sessão de massoterapia em homenagem ao Dia da Mulher

A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com o Instituto Paloni, promoveu na quinta-feira (06-03) uma sessão de massoterapia para as servidoras em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

A ação ofereceu um momento de relaxamento e valorização às mulheres que atuam nos diversos setores da prefeitura. Durante a atividade, elas puderam aproveitar técnicas de massagem para aliviar o estresse, promover a saúde e prevenir desequilíbrios do corpo e mente.

O secretário municipal de Trabalho e Renda, Bruno Correia, destacou a importância da ação. “Gostaria de parabenizar as mulheres e agradeço pela parceria do Instituto. Dedicamos um momento de cuidado com as nossas guerreiras e trabalhadoras, esse é o reflexo do compromisso da atual gestão”, concluiu Bruno, ao lado da subsecretária da pasta, Pâmella Moreira e da superintendente, Adriana Gomes.

A diretora do Instituto Paloni, Cintia Paloni, comentou sobre a atividade. “Disponibilizamos uma equipe completa de massoterapeutas, que são nossos alunos de curso técnico, com um olhar voltado para o bem-estar, saúde e valorização feminina das servidoras que fazem o seu melhor todos os dias”, ressaltou Cintia.

A servidora Michele Santos agradeceu pelo gesto simbólico e significativo. “Achei essa homenagem excepcional com um carinho que faz toda a diferença. Foi uma experiência de muita qualidade”, contou Michele.