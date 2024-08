Sesc RJ une cinema e literatura com programação gratuita no Rio

Um dos destaques é a projeção de “A Hora da Estrela”

Até 31 de agosto, o Sesc RJ lança a iniciativa Cinema & Literatura, voltada para a discussão de obras cinematográficas e literárias. As unidades do Sesc Barra Mansa, Cocotá, Arte Sesc, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu, além do Museu do Carmo, oferecem exibições de filmes e debates sobre temas específicos das obras. As atividades são gratuitas, com acesso sujeito à lotação.

Um dos destaques é a projeção de “A Hora da Estrela”, acompanhada de um bate-papo sobre a relação entre a adaptação cinematográfica e o romance de Clarice Lispector, que narra a história de Macabéa, uma nordestina órfã que vive no Rio de Janeiro. A adaptação, dirigida por Suzana Amaral em 1985, captura a melancolia e a solidão da protagonista, bem como a atmosfera urbana de São Paulo.

Em Nova Iguaçu, o debate conta com a presença da escritora Thais Reis e a cineasta Aída Marques. Em Barra Mansa e Cocotá, Aída recebe a professora e pesquisadora Clarisse Fukelman. No Espaço Cultural Arte Sesc, a conversa inclui a poeta e psicanalista Viviane Mosé, a pesquisadora e psicanalista Clara Lobo, e a cineasta Vitã.

Exibição de longa

A programação também inclui a exibição do longa “Por Onde Anda Makunaíma?”, seguida de uma análise sobre a construção da identidade brasileira, mediada pelo pesquisador Klaus Schmaelter. O evento, acontece no Sesc Nova Friburgo e no Museu do Carmo, usando o personagem “Macunaíma”, criado por Mário de Andrade, como fio condutor para o debate.

Outra atração é a projeção de “A Maldita”, com um debate entre a diretora Tetê Mattos e o radialista Luiz Antonio Mello, autor de “A Onda Maldita”. Eles discutem a importância da rádio para o rock brasileiro e para a cidade de Niterói.

Para o público infantil, estão programadas duas atividades. O filme “Alice dos Anjos” será exibido, seguido de uma conversa a respeito do fazer artístico para a infância. Uma conversa mediada por Gabriel Mellin, diretor do filme “A Menina e o Mar” também explora a interseção entre o filme e a obra literária “O menino e o mar”, onde duas crianças apresentam formas completamente diferentes de enxergar o mundo.