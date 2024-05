Sessão de lançamento do CineMaterna com distribuição de 50 cortesias acontece em maio no Madureira Shopping

Em breve, o CineMaterna chega a mais uma sala no Rio de Janeiro. O lançamento acontece no Kinoplex do Madureira Shopping, no dia 29 de maio, quarta-feira, às 14h. A sessão especial de lançamento contará com 50 ingressos cortesias para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses, limitada a um ingresso por bebê. Esgotadas as cortesias, as demais famílias e acompanhantes poderão adquirir seus ingressos diretamente na bilheteria ou nos totens do cinema.

Através de sessões de cinema, o CineMaterna promove a inclusão de mães e pais com bebês de até 18 meses. Os filmes são, em maioria, para o entretenimento dos adultos, mas o ambiente é adaptado para a segurança e conforto dos pequenos. As sessões CineMaterna contam com trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; ar-condicionado mais ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que as famílias circulem em segurança; tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham na primeira fila, além de voluntárias CineMaterna que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho.

As sessões no Madureira Shopping vão ocorrer mensalmente, e o calendário pode ser consultado através do site https://cinematerna.org.br/sessoes. Os filmes são escolhidos pelo público por votação em enquete no site do CineMaterna, de quinta a domingo, duas semanas antes da data da sessão. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos. É preciso verificar se a classificação do filme é adequada para a faixa etária. Após a sessão, as famílias são convidadas para um bate-papo próximo ao cinema.

De acordo com a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho, disponibilizar a sessão CineMaterna no mês das mães é uma forma de presentear as clientes nesta data tão especial. “Vamos oferecer momentos de muita alegria para as famílias e seus bebês. Poder assistir a um filme em um ambiente acolhedor e totalmente adaptado proporcionará descontração e lazer ao público materno. Queremos que nosso empreendimento seja um local onde todas as famílias possam construir memórias afetivas”, destaca a executiva.

Participar das sessões CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É fazer parte de uma rede de apoio e acolhimento para mulheres que acabaram de se tornar mães. Muitas vezes, as famílias enfrentam uma fase de isolamento com a chegada do bebê, e esse passeio proporciona um encontro especial com outras famílias que compartilham das mesmas aflições e aprendizados, proporcionando momentos de descontração e alegria.

Serviço: CineMaterna

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Dia: 29 de maio de 2024 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Kinoplex – 4º piso