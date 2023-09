Sessão na Alerj homenageia os 25 anos do Projeto Grael

Medalhista olímpico Lars Grael é cofundador do projeto

Criado para democratizar o acesso à prática do esporte da vela, o Projeto Grael está

completando 25 anos. Para comemorar a data, a Assembleia Legislativa do Rio

(Alerj) realizou sessão solene, na tarde desta segunda-feira (11/09), promovida pelo deputado licenciado e atual secretário de Esportes da prefeitura do Rio, Guilherme Schleder.

Medalhista olímpico e cofundador do projeto, Lars Grael, falou sobre o papel da

instituição, que também promove ofícios relativos às embarcações.

“Celebramos quase três décadas do Projeto Grael, por onde passaram cerca de 19

mil jovens da rede pública de ensino que aprenderam mais sobre a área”, disse o

ex-velejador, que contou com a presença de seu irmão Torben Grael, fundador do

projeto e também campeão olímpico. Ambos são irmãos do prefeito de Niterói, Axel

Grael.

Fundada em 1998, a ONG disponibiliza cursos profissionalizantes em contraturno

com as aulas escolares. A organização também capacita os alunos em capotaria,

carpintaria, mecânica de motor e instalações eletroeletrônicas para barcos.