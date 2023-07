Sete haitianos e um brasileiro morrem em série de explosões em silo no PR

Câmera registrou momento em que silo de cooperativa explodiu

A Polícia Civil de Palotina, no oeste do Paraná, divulgou nesta quinta-feira (27) o

nome das oito pessoas que morreram após a explosão de um silo de grãos da

cooperativa C.Vale. Segundo a polícia, são sete homens de origem haitiana e um

brasileiro.

As vítimas fatais são: Michelet Louis – 41 anos (haitiano); Jean Michee Joseph – 29

anos (haitiano); Jean Ronald Calix – 27 anos (haitiano); Donald ST Cyr – 24 anos

(haitiano); Wicken Celestin – 55 anos (haitiano); Eugênio Metelus – 53 anos

(haitiano); Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano); Saulo da Rocha Batista – 53

anos (brasileiro).

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), outras 11 pessoas ficaram

feridas, sendo nove em estado grave.

Um homem, também haitiano segue desaparecido e está soterrado embaixo de

cerca de 10 toneladas de grãos de milho, segundo o major do Corpo de Bombeiros,

Tiago Zajac.

Na tarde da última quarta-feira (26), explosões sequenciais foram registradas em um silo de armazenagem de grãos da cooperativa. As causas das explosões ainda são

investigadas. O delegado responsável pelo caso Pedro Lucena disse que vai ouvir

os sobreviventes, testemunhas e juntar vídeos para “dar uma resposta rápida à

comunidade”.

Terceirizados

De acordo com o a cooperativa, dos oito mortos, um é funcionário da C.Vale e outros sete são terceirizados do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de

Mercadorias (Sintomage), sindicato que presta serviços à cooperativa.

Ainda de acordo com a cooperativa, dos 11 feridos, 10 são funcionários da C.Vale e

um é do sindicato.

Em nota o sindicato informou que lamenta o ocorrido e que se solidariza aos

familiares e amigos das vítimas “expressando as mais sinceras condolências por

todas as vidas perdidas”.