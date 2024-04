Shopping Nova Iguaçu abre exposição gratuita Na Palma da Mão

A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada no Piso 2, entre os dias 26 de abril e 19 de maio

O Shopping Nova Iguaçu abriu na quinta-feira (25), a exposição “Nova Iguaçu Na Palma da Mão”. A mostra que tem curadoria do arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, contou com a presença de diversas autoridades e personalidades da política, cultura e sociedade da Baixada Fluminense, como o deputado federal, Juninho do Pneu; o subsecretário estadual de Cultura, Augusto Vargas; o presidente da câmara de vereadores de Nova Iguaçu, Dudu Reina; o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro; e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Sydnei Menezes.

A mostra que fica aberta até o dia 19 de maio, exibe pontos notáveis da história, do ambiente e da cultura da cidade considerada a mãe da Baixada Fluminense. O espaço conta com 14 QR Codes que levam o público a diversos pontos icônicos da região, percorrendo um circuito sobre um gigantesco mapa da cidade. O objetivo da exposição é permitir aos visitantes conhecerem mais de perto a cidade e compreenderem melhor as características mais marcantes presentes no território iguaçuano.

Durante a exposição, o visitante tem a oportunidade de passear sobre um extenso mapa da cidade de Nova de Nova Iguaçu, com mais de 120 metros quadrados de superfície, onde é possível ícones da história, da geografia e da cultura da cidade, que através de vídeos gravados nos locais selecionados, contam com depoimentos de especialistas e personalidades iguaçuanas. Além disso, o visitante percorre outros pontos da cidade, incluindo aqueles com os quais mais se identifica e se relaciona.

O Shopping Nova Iguaçu, que é um dos destaques da exposição, foi representado pela gerente de marketing do empreendimento, Luciane Treigher, que falou sobre a importância de sediar e exposição “Nova Iguaçu Na Palma da Mão”. “Estamos muito felizes em receber esta atividade, que é um grande presente para a população iguaçuana. A cidade possui muitas riquezas históricas e para nós, é um prazer poder recepcionar um evento tão grandioso como este, que em conjunto, celebra os oito anos do Shopping Nova Iguaçu e o Dia da Baixada”, afirma.

Vicente Loureiro agradeceu a presença do público, ressaltando a importância de ações que coloquem a cidade de Nova Iguaçu como destaque. “É muito gratificante ver o poder público e a iniciativa privada juntos, em prol de um evento que enaltece a cidade de Nova Iguaçu. A interatividade é um dos pontos altos deste trabalho e esperamos que os públicos de todas as idades possam contemplar a nossa exposição e sintam orgulho da cidade como um todo”, explica ele.

A entrada é gratuita e a exposição está instalada no Piso 2, próximo à Camicado, das 14h às 20h. Para ter acesso ao evento basta retirar o ingresso no aplicativo do Shopping Nova Iguaçu, disponível para download nas versões Android e IOS. Cada sessão terá capacidade para receber até 20 pessoas simultaneamente e cada visitante poderá permanecer no espaço por até 30 minutos.

A atividade é uma realização da Arcádia Iguaçuana, dos Amigos da Arte da Cultura em conjunto com Centro Social São Vicente (Patronato). Tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Educacional de Nova Iguaçu (Fenig), através dos recursos da Lei Paulo Gustavo.

Serviço: Exposição interativa Nova Iguaçu Na Palma da Mão

Local: Shopping Nova Iguaçu – Piso 2

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, em Nova Iguaçu.

Dias: 26 de abril a 19 de maio de 2024

Horário: 14h às 20h

Entrada: Gratuita