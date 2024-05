Shopping Nova Iguaçu entra no clima das festas juninas com o São João do Amor

O evento acontece entre os dias 29 de maio e 02 de junho no Estacionamento da Pedreira, com entrada gratuita

O shopping Nova Iguaçu já entrou no clima das festas juninas e realiza, entre os dias 29 de maio e 02 junho, o São João do Amor. O evento tem entrada gratuita e será realizado no Estacionamento da Pedreira. No dia 29 (quarta-feira) o arraiá acontece das 17h às 22h. E entre os dias 30 de maio a 02 de junho o público vai poder conferir o melhor arraiá da Baixada Fluminense, das 14h às 22h.

Diversos expositores vão garantir a diversão para toda a família no São João do Amor do Shopping Nova Iguaçu. O evento vai reunir o que há de melhor para festejar a data num arraiá raiz, como as tradicionais apresentações de quadrilhas, touro mecânico, brincadeiras para as crianças, além de shows musicais ao vivo, que acontecem sempre às 20h.

A gastronomia é um diferencial da festa. Opções como canjica, milho, cural, cocada, pé de moleque, caldos, espetinhos, crepe no palito, salsichão, pamonha, quebra queixo, maçã do amor, pipoca e carne de sol estarão disponíveis. Quentão, chope e drinks também estão entre as opções do São João do Amor do Shopping Nova Iguaçu.

De acordo com a gerente de marketing do empreendimento, Luciane Treigher, o São João do Amor chegou para se tornar uma tradição na cidade. “O Shopping Nova Iguaçu abre a temporada das tradicionais festas juninas. Nosso público vai poder se deliciar nas barracas de comidas típicas, com diversas opções de quitutes. Além disso, o nosso arraiá contará com uma grande estrutura, com brincadeiras para a criançada e shows musicais diários. Vamos entregar um evento com muita qualidade para proporcionar momentos de muita diversão para toda família”, destaca.

Confira a programação cultural: 20h

Quarta: 29/O5 – Os Paraibanos

Quinta: 30/05 – Trio Forró dos Amigos

Sexta: 31/05 – Os 3 Nordestinos

Sábado: 01/06 – Júlio César do Piseiro

Domingo: 02/06 – Iris Pontal

SERVIÇO – São João do Amor

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Local: Estacionamento da Pedreira

Dias 29/05, 30/05, 31/05, 01/06 e 02/06

Quarta – 17h às 22h

Quinta a domingo – 14h às 22h