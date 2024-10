Shopping Nova Iguaçu inaugura loja da adidas outlet com de mais de 500 m²

A marca, uma das mais pedidas pelo público do empreendimento, abriu para o público na sexta-feira, 25 de outubro

O Shopping Nova Iguaçu recebeu mais uma grande novidade: a inauguração da loja adidas outlet. O novo espaço, com mais de 500 metros quadrados, está localizado no segundo piso do shopping e abriu ao público na sexta-feira, dia 25 de outubro. A loja traz um mix de produtos esportivos e lifestyle da marca, com ofertas exclusivas para a inauguração, prometendo muitas promoções imperdíveis para os clientes.

A chegada da Adidas é resultado do desejo do público por uma das marcas mais procuradas no setor esportivo. “Estamos sempre atentos ao que nossos frequentadores desejam e a vinda da adidas outlet atende a esse anseio por marcas reconhecidas e de qualidade. Além de fortalecer o mix do shopping, traz uma oportunidade incrível de compras, com ótimos preços em produtos de alta performance e estilo”, comenta Carlos Martins, superintendente do Shopping Nova Iguaçu.

A inauguração movimentou o fim de semana, com descontos atrativos e diversas opções para quem busca produtos da renomada marca.