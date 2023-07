Shopping Nova Iguaçu realiza a primeira edição do Projeto CriadoreZ, maratona de “Design Thinking” para jovens estudantes

A ONG internacional de educação Jr Achievement vai orientar grupo de jovens da Baixada em temas como soluções para a construção do varejo do futuro

O Shopping Nova Iguaçu vai promover neste sábado, dia 8 de julho, o início do Projeto CriadoreZ, com uma maratona com dez jovens da cidade selecionados para uma atividade que busca estimular a perspicácia e a criatividade ao abordar questões relacionadas à construção dos shoppings do futuro, também conhecido como “Design Thinking”. Este é um projeto do pilar de inovação da rede Ancar Ivanhoe que está iniciando pelo Shopping Nova Iguaçu e visa ser aplicado em outros shoppings da rede pelo Brasil nos próximos meses.

Os selecionados têm entre 16 e 24 anos, são influenciadores digitais iguaçuanos e todos são estudantes de escolas públicas. Nascidos entre a segunda metade dos anos 1990 e o início de 2010, eles fazem parte da geração Z. O grupo vai passar o dia no Shopping Nova Iguaçu, onde receberão mentorias de diversos profissionais. A partir disso, deverão apresentar análises dos cenários expostos e propor soluções que envolvam o consumo para as pessoas da Geração Z.

Para a seleção do grupo foram realizados desafios na rede social do Shopping Nova Iguaçu, em que os participantes tiveram que demonstrar criatividade em criação de conteúdo e engajamento. A ONG internacional Jr Achievement será a responsável por ministrar as mentorias.

A gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, Julia Ortman, é uma das idealizadoras do projeto e entusiasta desse tipo de atividade colaborativa: “Nosso objetivo inicial é estimular a criatividade e conhecer melhor o público da geração Z. Juntos iremos buscar soluções para construirmos o shopping do futuro, que faça sentido para as novas gerações. Nossa ideia foi chamar a geração Z para ouvir as suas ideias e dar visibilidade para esses jovens talentos”, comenta a executiva.

Após o evento, o grupo passará a fazer parte da cocriação de conteúdos e de ações para o Shopping Nova Iguaçu. Este encontro é parte de um conjunto de ações que serão desenvolvidas ao longo do ano com a equipe da geração Z. As ideias apresentadas no final da atividade serão avaliadas por meio de uma banca examinadora que fará a análise da aplicabilidade dos projetos.

SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Dia: 8 de julho de 2023 (sábado)

Horário – 10h às 18h