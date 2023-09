Shopping Nova Iguaçu recebe exposição de alunos da Educação Especial da Rede Municipal

O Shopping Nova Iguaçu está celebrando o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O empreendimento recebe até o dia 29 de setembro (sexta-feira) a exposição artística “Nosso Jeito de Fazer Arte”, produzida pelos alunos Especiais da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu. Os trabalhos estão expostos no Piso de Conveniência e a visitação é gratuita.

A abertura da programação no empreendimento aconteceu na última sexta-feira (22) com cinco turmas da Educação Especial que se apresentaram no palco da Praça de Alimentação, com atividades de canto e dança. Além disso, cerca de 350 alunos e 50 professores da rede se divertiram no cinema do Shopping Nova Iguaçu, onde assistiram a animação “Elementos”.

Para o superintendente do Shopping Nova Iguaçu, Carlos Martins, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na comunidade e compartilhar com os clientes os direitos das pessoas com deficiência posiciona o empreendimento como um espaço democrático, acolhedor e aberto para todas as famílias da região.

“Comemoramos em 21 de setembro o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Essa data é de grande importância uma vez que proporciona a inclusão deste público. Para nós, é um prazer poder celebrar este momento e mostrar que todos são iguais e são bem-vindos aqui. Queremos ser cada vez mais um shopping acessível para as pessoas com todos os tipos de deficiência”, destacou.

SERVIÇO – Exposição “Nosso Jeito de Fazer Arte”

Endereço: Shopping Nova Iguaçu -Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Local: Piso de Conveniência

Horário: 10h às 22h

Data: Até 29 de setembro de 2023.