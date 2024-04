Shopping Nova Iguaçu recebe mais uma edição do Comida di Rua

O Shopping Nova Iguaçu recebe o Festival Comida di Rua entre os dias 5 e 7 de abril. O evento, que já é um grande sucesso de público, será realizado no estacionamento da pedreira, e dessa vez chega com uma novidade: o Fire Bus, que é um ônibus palco com cobertura e iluminação, onde as atrações artísticas irão se apresentar. As bandas se apresentam sempre às 20h. Na sexta-feira (05), o evento acontece das 17h às 23h e haverá show do pessoal do Soul da Gema Axé Music. No sábado (06), o festival será realizado das 13h às 23h, com participação do pop rock do Alex Kid. E no domingo (07), a atividade é das 13h às 22h, e contará com o rock da Banda Merlin. As bandas se apresentam sempre às 20h e a entrada é gratuita.

Durante a feira, mais de 35 opções da mais autêntica culinária popular carioca vão estar à disposição do público. A feira gastronômica é dedicada aos “podrões”, apelido carinhoso dos quitutes servidos em trailers e barraquinhas. Durante os três dias, os clientes vão esquecer a dieta e se deliciar com pão com linguiça, batata frita, aperitivos, cachorro-quente e outras maravilhas. Podrões famosos de diversos bairros do Rio, como a batata de Marechal Hermes, a carne de sol do Baixinho de Bangu e o cachorro-quente do Gaúcho, são presença garantida nesta edição do festival. Também estarão por lá os churros do Gatão, de Arraial do Cabo, e o Ducara pão de alho, da Penha. Cada expositor apresenta uma opção gigante para os clientes dividirem com toda a família por até R$ 80,00, além de opções que custam a partir de R$ 5,00.

Entre as opções para toda a família estão a batata de Marechal, acompanhada de muito frango à passarinho e linguiça calabresa, o acarajé de 2kg, a torre de churros do Mania de Churros, o cachorro-quente de metro do Gaúcho, o jarrão de 3 litros de caipifruta, a torre de hambúrguer da Resenha do Sabor, além da torre de torresmo da Coisas do Nordeste. Para os paladares mais refinados, a dica é experimentar o japonês no palito, com 30 centímetros de delícias orientais, além do Japonês no copo. Haverá ainda drink de gin neon com glitter, barca de churrasco e de carne de sol, torre de hambúrguer com cheddar e combo pastel de feira com caldo de cana.

Serviço – Comida di Rua

Endereço: Shopping Nova Iguaçu – Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu.

Local: Estacionamento da Pedreira

Dias 05, 06 e 07 de abril de 2024

Sexta – 17h às 23h / 20h: Soul da Gema Axé Music

Sábado - 13h às 23h / 20h: Alex Kid

Domingo - 13h às 22h / 20h: Banda Merlin