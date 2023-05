Shopping Nova Iguaçu recebe terceira edição do Blend BBQ Festival

O shopping Nova Iguaçu recebe nos dias 5, 6 e 7 de maio mais uma edição do Blend BBQ Festival. Serão três dias para os apaixonados por churrasco apreciarem as 17 opções de carnes, que estarão disponíveis no estacionamento da Pedreira. O evento contará ainda com estandes de cervejas artesanais, chopps e drinks, além de muita música. A trilha sonora vai trazer o melhor do rock nacional e internacional, com tributos a bandas como Queen, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Charlie Brow Jr e muito mais.

O público poderá degustar as carnes premium nas estações comandadas por chefs, assadores e pitmasters, que é um tipo de defumação de carne realizada de forma mais longa. Para esta edição estão confirmadas a Costela no Fogo de Chão, Burger na Brasa, Brisket, Pork Ribs, Arroz de Costela, Burger na Brasa, Pão de Alho, Linguiça e Coração, Galeto na Brasa, Buffalo Wings, Torresmo e muito mais. As porções individuais custam a partir de R$ 20.

A atividade, que foi pensada para toda família, contará ainda com área kids gratuita. Na sexta-feira (5), o evento acontece das 17h às 23h. No sábado (6), das 12h às 23, e no domingo (7), das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Dia: 5 de maio de 2023 (sexta-feira): 17h às 23h

– Notturnia – Flashback e Pop Rock

– Road Rock – Tributo ao Queen

Dia: 6 de maio de 2023 (sábado): 12h às 23h

– River Raid – Grandes Hits do Rock 80

– Markyze – Tributo ao Charlie Brown Jr

– Rio Hard Roxx – Tributo ao Bon Jovi

– Vooduo – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Dia: 7 de maio de 2023 (domingo): 12h às 22h

– Merlin – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

– Digital – Synthpop e Rock Anos 80 e 90

– Pepper Spray – Tributo ao Red Hot Chili Peppers

– Capital Elétrico – Tributo ao Rock Nacional