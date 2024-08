Shopping Nova Iguaçu recebeu a 38ª Feira de Miniempresas

O Shopping de Nova Iguaçu recebeu no último sábado (17), a 38ª Feira de Miniempresas, do Projeto Miniempresa 2024, realizado pela ONG JA Rio de Janeiro. A atividade contou com a participação de 242 alunos de 15 escolas públicas da Baixada Fluminense e região, que mostraram seus produtos durante uma feira, desenvolvida no G2 do shopping.

Os estudantes tiveram a oportunidade de expor, apresentar e vender seus produtos para o público do Shopping Nova Iguaçu, durante um dia inteiro de evento, vivenciando o aprendizado de seis meses sobre gestão de uma empresa. O presidente da Ancar, Marcelo Carvalho, marcou presença na atividade que há 25 anos teve início na cidade do Rio de Janeiro dentro da Ancar, impactando a juventude carioca por décadas.

Os alunos das instituições de Ensino Médio vivenciaram na prática o processo de criação e gestão de uma empresa, dentro e fora de sala de aula. Para o superintendente do Shopping Nova Iguaçu, Carlos Martins, receber o evento no empreendimento é motivo de orgulho. “Esta é a primeira vez que a atividade está sendo realizada na Baixada Fluminense, por isso, estamos todos muito felizes. Esta feira ensina os alunos terem uma mentalidade de inovação e de fazer acontecer. Que esse seja o início de muitas outras parcerias com o Shopping Nova Iguaçu, reforçando assim o empreendimento como agente de transformação do entorno. O meu desejo é que estes jovens mergulhem neste universo e que tenham suas vidas transformadas”, explica.

O projeto contou com patrocínio do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e da Bayer. Michele França, coordenadora de programas da JA Rio de Janeiro, comemorou o sucesso da atividade. “Durante um semestre, os jovens recebem orientação e aprendem sobre Planejamento, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Estar aqui hoje, realizando a Feira de Miniempresas, é a cereja do bolo. Poder realizar este evento aqui, no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é ainda mais emblemático para esses alunos, uma vez que proporciona a cada um deles a sensação de pertencimento”, destacou.

Rodrigo Alvez, de 18 anos, que é aluno do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Visconde de Cairu, localizada em São João de Meriti, disse que adorou a experiência. “Esse projeto chegou na nossa escola de repente, e eu me interessei na hora. Mas foi muito além daquilo que eu imaginei vivenciar. Recebi conceitos e informações que jamais tive e faria tudo de novo. Foi uma experiência incrível e que espero que muitos outros jovens como eu possam ter essa oportunidade e aproveitar o máximo”, disse.

Após a feira, os alunos seguirão no projeto com etapas como contagem de estoque, promoções, relatórios de vendas, investimento e lucro de suas respectivas empresas. A miniempresa vencedora de 2024 será anunciada na formatura dos alunos, prevista para o mês de outubro.