Shopping Nova Iguaçu se destaca com ações no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A data, celebrada no dia 2 de abril, ganha visibilidade no empreendimento, localizado na Baixada Fluminense

O mês de abril chegou com novidades no Shopping Nova Iguaçu. O empreendimento, localizado no coração da Baixada Fluminense, ressalta suas ações voltadas para acessibilidade e inclusão no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril.

O espaço que já conta com o empréstimo de abafadores de ruídos e vagas exclusivas de estacionamento para autistas, inaugura neste mês de abril o Espaço Aconchego, no Espaço Família, localizado no Piso 1. O local servirá como um refúgio para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), podendo ser utilizado para que possam se acalmar. O Espaço Aconchego contará com brinquedos interativos e a utilização do local será gratuita.

O superintendente do Shopping Nova Iguaçu, Carlos Martins, explica que o objetivo da criação do espaço é tornar o empreendimento ainda mais inclusivo e acessível para todos. “Queremos que as famílias saibam que o nosso shopping está de braços abertos e com estrutura para receber todas as pessoas. Nosso objetivo é que se sintam acolhidos e seguros no nosso empreendimento. O Espaço Aconchego ficará disponível para que as pessoas com TEA possam utilizá-lo quando sentirem que suas emoções estiverem mais afloradas e precisarem de um local mais calmo e tranquilo. Além desta iniciativa, seguiremos com diversas ações dentro da nossa programação para beneficiar e incluir pessoas com deficiência”, afirma.

O Espaço Aconchego funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, em Nova Iguaçu.