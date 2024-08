Shopping Nova Iguaçu: Sessão Kinoplex Azul exibe Harold e o Lápis Mágico para pessoas com autismo  

Ação em conjunto com o Kinoplex acontece no sábado, dia 31 de agosto, às 11h /Divulgação

O Shopping Nova Iguaçu vai exibir no sábado, dia 31 de agosto, às 11h, o longa-metragem Harold e o Lápis Mágico, na Sessão Kinoplex Azul. O empreendimento disponibiliza em todo último sábado do mês sessões de cinema para pessoas com espectro autista em um ambiente totalmente adaptado.

O cenário conta com iluminação reduzida, som mais baixo e uma capacidade menor de público, permitindo que a plateia possa andar, cantar e se divertir de forma totalmente livre. As sessões Kinoplex Azul contam com a promoção ‘’Todo Mundo Paga Meia’’, ou seja, o cinéfilo paga o valor da meia-entrada, sem a necessidade de comprovação alguma.

Para a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, a atividade tem como objetivo fazer do empreendimento um espaço mais inclusivo para todas as famílias. “Queremos que nosso shopping seja cada vez mais inclusivo, com experiências e diversão para todas as famílias. A Sessão Kinoplex Azul é especialmente preparada para pessoas com transtorno do espectro autista. O volume do som é regulado mais baixo, a iluminação da sala permanece parcial durante todo o filme, e não são exibidos trailers e publicidades. Além disso, sua lotação é reduzida para que o público tenha total liberdade para se locomover e interagir.”

Serviço – Sessão Azul

Local: Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu – piso 3

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Bairro da Luz | Nova Iguaçu – RJ

Filme: Harold e o Lápis Mágico

Dia: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: 11h