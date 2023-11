Shopping Nova Iguaçu tem programação especial para todos os públicos neste fim de semana

O Shopping Nova Iguaçu preparou uma vasta programação para o fim de semana do feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Além das atividades gratuitas como o Baile Charme (17) e o teatro infantil (18), o empreendimento contará com a estreia do tradicional Circo Vostok (18) e receberá pela primeira vez o show do cantor sertanejo Leonardo (19). E uma roda de samba fecha as festividades com chave de ouro na segunda-feira (20). Confira:

Baile Charme

A Black Music vai tomar conta do Shopping Nova Iguaçu na sexta-feira, dia 17. O já tradicional Baile Charme, acontece na Praça de Alimentação. O Dj Vig vai comandar a festa, que acontece a partir das 19h e tem entrada franca.

Teatro infantil gratuito

As famílias da Baixada Fluminense terão a oportunidade de desfrutar de uma excelente programação gratuita. No sábado (18), o palco da Praça de Alimentação recebe às 16h o espetáculo “Enrolados”, que promete encantar adultos e crianças. Após a apresentação, o elenco estará à disposição do público para fotos. Para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do Shopping Nova Iguaçu na aba “Eventos” – Agenda da Diversão, favoritar a loja predileta na aba “Lojas” e validar o cupom com a promotoria. As vagas são limitadas.

Circo Vostok

O tradicional circo russo chega a partir do dia 18 de novembro (sábado) em terras iguaçuanas. Após uma longa temporada internacional, o Circo Vostok está de volta ao Rio de Janeiro e conta com a participação especial do medalhista olímpico e bicampeão mundial de ginástica, Diego Hypolito, como apresentador e anfitrião dos espetáculos. O público será levado a uma experiência com atrações nacionais, internacionais, cantores e bailarinos que abordarão o tema “Magia do Cinema”. Uma megaestrutura totalmente moderna, climatizada, um super painel de LED, áreas temáticas, conforto e muita segurança compõem a estrutura do Circo Vostok. As sessões acontecem às quintas e sextas, às 19h30; e aos sábados, domingos e feriados às 16h e às 19h30. O espetáculo tem classificação livre e menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 400 e podem ser adquiridos na bilheteria e através do site https://www.sympla.com.br.

Show do Leonardo

O Shopping Nova Iguaçu recebe pela primeira vez o cantor sertanejo Leonardo, no próximo domingo, dia 19 de novembro. O espetáculo será realizado no estacionamento da pedreira e a previsão é que a estrela da noite suba ao palco às 21h. O público também poderá se divertir com os shows de abertura de Gustavo Lins, Yara Vellasco, DJ Lucca e Dj Bacalhau. Os portões serão abertos a partir das 14h. Os ingressos podem ser adquiridos através do endereço eletrônico https://www.guicheweb.com.br/leonardo-shopping-nova-iguacu_25497.

Roda de samba

O feriado da Consciência Negra (20) será celebrado no Shopping Nova Iguaçu com muito samba. O grupo Samba da Siriguela comanda a festividade a partir das 19h, no palco da Praça de Alimentação. A atividade é gratuita.

Papai Noel já chegou no Shopping Nova Iguaçu

Com o tema “Natal de Brinquedos”, a decoração contará com um cenário todo trabalhado com luzes de led. A decoração é toda interativa e as crianças podem brincar em um carrossel, xícaras giratórias e no escorregador, gratuitamente. A participação nos brinquedos da decoração é gratuita e para utilizar o espaço o cliente deverá se inscrever através da Ana, assistente virtual do empreendimento que funciona na plataforma WhatsApp, e validar com a equipe de promotores. O bom velhinho fica no Shopping Nova Iguaçu até o dia 24 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 13h às 21h.Quem quiser levar para casa o registro, a foto com o Papai Noel pode ser adquirida por R$ 40 e através do aplicativo do shopping o cliente terá desconto de R$ 5,00, pagando o valor de R$ 35.

Serviço

Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu