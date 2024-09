Shopping Nova Iguaçu terá Festival Rock na Praça

Os shows são gratuitos com tributos aos grandes nomes do rock e do pop nacional e internacional

O Shopping Nova Iguaçu entrou no clima dos festivais e vai promover pela primeira vez, o Rock na Praça. A praça de alimentação vai receber nos dias 20, 21 e 22 de setembro, sempre às 19h, shows gratuitos com tributos aos grandes nomes do rock e do pop nacional e internacional.

O evento, que tem entrada gratuita, vai proporcionar ao público muita diversão com conforto e segurança durante as apresentações, que terão em seu repertório grandes clássicos da música. Os shows são tributos a Capital Inicial (20), Titãs (21) e encerrando a programação, U2 (22).

E tem muito mais. Durante o Rock na Praça, serão distribuídos copos ecológicos colecionáveis, com o tema do evento. Em cada dia de festival, um modelo estará disponível para resgate no Shopping Nova Iguaçu. Para ter o seu copo, basta o cliente baixar o aplicativo do shopping, resgatar o cupom e fazer a retirada com a equipe de promotores que estará no local. Será possível a retirada de um copo por dia, por CPF. O aplicativo do Shopping Nova Iguaçu está disponível para download gratuito nas versões Android e IOS.

Para a gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, o “Rock na Praça” é uma excelente oportunidade de engajamento com o público do empreendimento. “Nosso objetivo é criar uma conexão com o universo jovem, além daqueles que gostam de música e de cultura. Além das atrações musicais, programamos ativação com brindes e diversos benefícios dos nossos restaurantes no app do shopping. Esperamos que esta seja experiência memorável e muito positiva para os nossos clientes”, disse.

O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ.

Giro Gastronômico vai oferecer descontos especiais no aplicativo

Entre os dias 13 e 29 de outubro, os clientes do Shopping Nova Iguaçu poderão conferir no aplicativo do empreendimento o Giro Gastronômico. Diversas promoções e descontos especiais dos restaurantes estarão disponíveis e para garantir a oferta, basta baixar o cupom e apresentar na loja participante no ato da compra.