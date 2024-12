Shopping Nova Iguaçu traz programação gratuita de dezembro com teatrinho e recreação

O Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação especial e gratuita para animar os sábados de dezembro, com teatrinho infantil e recreação no palco da Praça de Alimentação. Sempre a partir das 16h, as apresentações prometem encantar as famílias com histórias natalinas e clássicos queridos das crianças. A programação foi aberta no dia 7, com o espetáculo “Natal na Floresta Encantada”. Na semana seguinte, dia 14, é a vez do divertido Grinch arrancar risadas e emoções. No dia 21, “Natal da Bela e a Fera” traz uma releitura cheia de magia da famosa história. Para fechar o mês, no dia 28, a peça “Cinderela” leva o público para um mundo de sonhos e encantamento.

Segundo Luciane Treigher, gerente de Marketing do shopping, a programação busca proporcionar momentos especiais para as famílias durante as festas de fim de ano.

“Queremos criar uma experiência inesquecível para nossos clientes, especialmente para as crianças, que encontram no Natal um momento de pura magia e diversão. É um presente do Shopping Nova Iguaçu para a nossa comunidade”, afirma.

Atrações natalinas

A decoração, que fica no Shopping Nova Iguaçu até o dia 29 de dezembro, conta ainda com brinquedos para a garotada se divertir, como xícaras giratórias e um balanço acessível para cadeirantes. O uso do balanço é gratuito. Para brincar nas xícaras, o valor é de R$ 15 por sessão, ou R$ 10 com cupom de desconto no aplicativo do shopping. Menores de sete anos devem estar acompanhados de um responsável. As crianças poderão aproveitar o brinquedo de segunda a sexta, das 16h às 22h, sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

O Papai Noel está à disposição para tirar fotos profissionais com o público até o dia 24 de dezembro. As fotos têm o tamanho de 15×20 e custam R$ 40. Os clientes que utilizarem o aplicativo do shopping podem aproveitar o valor promocional de R$ 35,00. O bom velhinho está disponível de segunda a sexta, das 13h às 22h (com intervalo das 17h às 17h30); aos sábados, das 10h às 22h (intervalos das 12h às 13h e das 17h às 17h30) e aos domingos e feriados, das 13h às 21h (com intervalo das 17h às 17h30).

Serviço: Programação infantil de dezembro – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ

Local: Palco da Praça de Alimentação

Horário: A partir das 16h

Entrada: Gratuita

Programação:

07/12: Natal na Floresta Encantada

14/12: Grinch

21/12: Natal da Bela e a Fera

28/12: Cinderela