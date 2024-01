Shoppings da Ancar se reúnem para campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas no Rio

Os empreendimentos da rede Ancar do Rio de Janeiro, maior empresa de capital privado em shopping center do país, se uniram com o objeto de apoiar a população vítima das fortes chuvas que atingiram o estado entre os dias 13 e 14 de janeiro. Participam da iniciativa o Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Madureira Shopping, Shopping Nova América e Shopping Nova Iguaçu. Itens como água potável, roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e brinquedos estão sendo arrecadados nos empreendimentos.

No Shopping Nova Iguaçu, as arrecadações podem ser encaminhadas para o Piso Conveniência. O empreendimento fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no Bairro da Luz, e neste caso, as doações serão encaminhadas para a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu.

No Botafogo Praia Shopping, quem quiser ajudar pode entregar as doações no 1º piso, no Espaço Sustentabilidade. O shopping fica na Praia de Botafogo, 400, e abre das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 13h às 21h, nos domingos e feriados.

No Shopping Boulevard, em Vila Isabel, o ponto de arrecadação fica no segundo piso, no Espaço Sustentável. O shopping fica na Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel, e funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 13h às 21h, aos domingos e feriados.

Já no Madureira Shopping, as doações estão sendo recebidas na Loja Sou do Bem, localizada no 3º piso. O empreendimento fica na Estrada do Porte, 222, e abre das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 13h às 21h, aos domingos e feriados.

E no Shopping Nova América, as doações poderão ser entregues na administração do empreendimento, no primeiro piso, ao lado da Praça de Alimentação Sérgio Carvalho. O shopping fica na Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Del Castilho e funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 13h às 21h, aos domingos e feriados.

As doações arrecadadas no Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Madureira Shopping e Shopping Nova América, serão enviados para as vítimas da chuva da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.