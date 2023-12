Shoppings do Rio de Janeiro promovem ações “compre e ganhe” para comemorar a temporada natalina

Os shoppings da Ancar Ivanhoe, maior empresa de shopping center de capital privado do país, no Rio de Janeiro, lançam a Promoção de Natal 2023 nesta semana. Os empreendimentos oferecerão panettones a clientes que cadastrarem notas fiscais de compras, em valores específicos para cada shopping. Participam das promoções os shoppings: Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Shopping Madureira, Shopping Nova América e Shopping Nova Iguaçu (confira abaixo os detalhes das promoções de cada shopping).

No Botafogo Praia Shopping (Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, RJ), os clientes podem aproveitar a decoração cotton candy diante da vista para o Pão de Açúcar e, a partir de quinta-feira (30/11), ir em busca de presentes para amigos e familiares; juntando R$ 600 em compras, trocar por um Chocotonne Casa Bauducco 500 gramas. A troca é feita pelo app do shopping, disponível para download na App Store, para iOS, e na Play Store, para dispositivos Android. Cada cliente pode retirar um Chocotonne por CPF.

Já no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, o Natal do Mundo Bita está repleto de atrações para as crianças, que seguem encantadas com o cenário lúdico e convidativo. Além das atividades, no dia 30 de novembro o empreendimento deu início a promoção compre e ganhe. A cada R$400 em notas fiscais, os clientes poderão trocar por um panetone Gotas de Chocolate da Brasil Cacau. Para realizar a troca, as notas devem ser cadastradas no aplicativo do shopping, e validar no ponto de troca. A promoção é válida do dia 30/11 ao dia 24/12, ou até esgotarem os estoques.

No Madureira Shopping, além de uma decoração clássica, composta por brinquedos interativos para a garotada, os clientes já podem ir ao empreendimento em busca de diversas opções de presentes para seus familiares e amigos. E o melhor é que juntando R$ 300 em compras a partir do dia 1º de dezembro, o cliente poderá trocar por um panettone Gotas de Chocolate da Brasil Cacau. Para participar, os clientes deverão cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Madureira Shopping, que está disponível para download nas versões para Android e IOS. Em seguida, basta validar com a equipe de promotores presente no posto de troca, localizado no terceiro piso. O espaço funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 13h às 21h. A promoção é válida até o dia 24 de dezembro ou até durarem os estoques. O Madureira Shopping fica na Estrada do Portela, nº 222, em Madureira.

O Shopping Nova América irá presentear os clientes com panetones da Casa Bauducco 500g. Aproveitando as compras de Natal, para presentear toda a família, os clientes deverão reunir R$400,00 em notas fiscais, cadastrar no aplicativo do Shopping Nova América, que está disponível para download nas versões para Android e IOS, e validar no ponto de troca. A promoção inicia no dia 01/12 e é válida até o dia 24/12 ou enquanto durarem os estoques.

No Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o empreendimento lançou no dia 30 de novembro, a promoção compre e ganhe. Os clientes que juntarem R$ 400 em compras a partir desta data, poderão trocar suas notas fiscais por um chocotone Casa Bauducco 500g. Para participar, os clientes deverão cadastrar as notas fiscais no aplicativo Shopping Nova Iguaçu, que está disponível para download nas versões para Android e IOS. Em seguida, basta validar com a equipe de promotores presente no posto de troca, localizado no segundo piso, próximo à Riachuelo. O espaço funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 13h às 21h. A promoção é válida até o dia 24 de dezembro ou até durarem os estoques. O regulamento completo, certificado de autorização e relação de lojas participantes estão disponíveis no aplicativo e no site do shopping. O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu.