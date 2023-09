Show gospel marca 3ª edição do Projeto ‘Canta Belford Roxo’

Com 25 anos de carreira, Marquinhos Gomes cantou sucessos como “Ele não desiste de você”, “Não morrerei”, “Eu sonhei”, “Quarto secreto”

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu

na sexta-feira (15-09), a terceira edição do Projeto ‘Canta Belford Roxo’, na praça do

Wona. Um dos principais nomes do cenário gospel nacional, Marquinhos Gomes, foi responsável por uma noite de louvor, adoração e muita música. O cantor Ronaldo Santos e o pastor Filipe Bitencourt (Ministério Atitude) também se apresentaram.

Com 25 anos de carreira, Marquinhos tem no catálogo alguns sucessos como “Ele

não desiste de você”, “Não morrerei”, “Eu sonhei”, “Quarto secreto” e tantas outras

canções que falam de Deus. “Sou cria da Baixada Fluminense e estou muito grato

por poder tocar o coração do público. Subo no palco pronto para ministrar, sentir e

levar a presença de Deus para todas as famílias presentes”, declarou Marquinhos.

O projeto ‘Canta Belford Roxo’ entrou no calendário da cidade até 31 de dezembro.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, parabenizou

por mais uma noite de sucesso. “Convido a todos para aproveitar os shows desse

evento tranquilo, com segurança e alegria. Já estivemos no Roseiral, Heliópolis e no

Wona, em breve teremos mais novidades para as famílias”, completou Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Evento gratuito

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, ressaltou sobre a importância

do evento. “Os munícipes sentiam falta de shows como esse. Vamos continuar

visitando mais bairros para levar muita música, diversão e entretenimento para todos os cantos de Belford Roxo”, frisou Robson, que reforçou que o evento é gratuito.

Moradora do Parque Colonial, Jozeli Bastos, 38 anos, e a filha Thalia Izabel, de 9

anos, vibraram com o repertório dos shows. “Faz tempo que aguardava um show

desse porte por aqui. Cantamos juntas todas as músicas, e espero que continuem a

trazer mais artistas”, declarou Jozeli.

A secretária administrativa Emiliana Pires de Sousa, de 18 anos, moradora do

Malhapão, acompanhou toda a noite especial. “Estou muito feliz e emocionada com

as apresentações. A organização está de parabéns por trazer esses artistas”, frisou

Emiliana.