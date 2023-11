Shows gospel marcam sétima edição do ‘Canta Belford Roxo’

O público lotou a rodoviária do Parque São José para assistir aos shows

do canta Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu

a sétima edição do Projeto “Canta Belford Roxo”, na rodoviária do Parque São José.

O evento lotou com pessoas dos mais diversos locais do município para poderem

presenciar os shows de alguns dos grandes nomes do cenário gospel do país,

como Wilian Nascimento, Jairo Bonfim e Vitória Souza. A banda de rock cristão,

Verso 1, abriu os shows.

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, ressaltou o sucesso do “Canta

Belford Roxo”. “O projeto vem sendo uma grande conquista da cidade, não só por

levar a cultura para os moradores daqui, mas também para as pessoas de fora,

mostrando o quanto o trabalho vem sendo importante”, frisou Robson. O projeto

“Canta Belford Roxo” está previsto no calendário da cidade até 31 de dezembro.

O cantor Wilian Nascimento disse ter gostado “Canta Belford Roxo”, pois o projeto é

de grande importância para que a população possa adorar o nome do Senhor

Jesus. “Eu sou apaixonado por Belford Roxo e estar aqui, adorando o nome do

Senhor Jesus, com esse povo abençoado, me traz muita alegria”, afirmou Wilian.

Cria da Baixada Fluminense

Nascido na Baixada Fluminense, Jairo Bonfim disse que foi um grande privilégio e

uma honra poder cantar no local onde foi criado. “Essa iniciativa é muito boa porque

realmente estavam em falta eventos como esse, não só em Belford Roxo, mas em

todo o Rio de Janeiro. Então, esse projeto realmente é um que vai trazer muitas

pessoas para o Reino de Deus”. E finalizou dizendo que após passarmos por uma

pandemia dolorosa, essa é uma ótima forma de unir o povo novamente.

O “Canta Belford Roxo”, além de ser um evento gospel, também é um momento para

as famílias irem juntas louvar a Deus. Moradora do Parque São José há mais de 40

anos, Fátima Melo, 66 anos, adorou o show. “Esse foi um grande e maravilhoso

momento do nosso bairro. Eu agradeço muito as pessoas que puderam fazer isso

acontecer aqui no Parque São José”, frisou. E sua filha Jaqueline Melo, 43, disse

que achou o evento maravilhoso.” Esse show foi para abençoar o nosso bairro.

Ainda mais com essa estrutura maravilhosa”. Concluiu.

Moradora do Parque Floresta, Tatiane, 35, corretora de plano de saúde, destacou

que Belford Roxo está proporcionando esse tipo de evento para a população.

“Estou achando o máximo, até porque não tinha nada para os evangélicos. Amei

essa iniciativa”, revelou Tatiane, destacando ainda uma das razões para estar no

show. “Gosto de todos os cantores, mas admito que o que mais me motivou a vir foi

ter a oportunidade ver o Jairo Bonfim ao vivo”, finalizou Tatiane.