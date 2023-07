Síndico de condomínio do Minha Casa, Minha Vida é executado em Duque de Caxias

Cosme de Lima foi assassinado por criminosos que usavam toucas ninja

O síndico do Condomínio Residencial Bolzano, do programa Minha Casa, Minha

Vida, foi assassinado a tiros na tarde da última terça-feira (4), no bairro Gramacho,

em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu próximo a um

posto de gasolina da região.

Segundo testemunhas, Cosme de Lima havia descido de um ônibus minutos antes

de ser morto por homens usando toucas.

Nas redes sociais, a filha de Cosme, Gabriella Lima, disse que perdeu o chão com

a morte do pai. “Como vou sentir sua falta. Só Deus sabe o quanto você era

importante para mim. Minha vida é o você, o que vou fazer?”, relatou Gabriella.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram

acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro. No local,

os policiais constataram o fato, isolaram a área e solicitaram a perícia. O caso é

investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Mulher foi atingida por bala perdida

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida no mesmo momento em que Cosme

foi morto por encapuzados. Rosieli Pereira Barbosa, de 38 anos, estava no banco

de trás de um carro de aplicativo quando foi baleada no pescoço.

A vítima foi levada pelo motorista até o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Posteriormente, ela foi encaminhada para o Hospital

Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Ambas as unidades estão

localizadas em Duque de Caxias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Rosieli deu entrada no HMAPN

com ferimento de arma de fogo no pescoço. O projétil ainda está alojado próximo à

mandíbula esquerda. A direção do hospital informou que, no momento, não há

necessidade de cirurgia. O seu quadro de saúde é considerado estável.