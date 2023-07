Sobe para 14 número de mortos em desabamento de prédio no Grande Recife

O Corpo de Bombeiros confirmou, neste sábado (8), mais seis mortes de vítimas do desmoronamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife. Após 35 horas, todas as pessoas que eram procuradas pelos bombeiros foram localizadas neste segundo dia de buscas entre os escombros.

Uma das mortes confirmadas nesta manhã foi a de Eloá Soares da Silva, de 21 anos. Um casal também foi encontrado morto, mas seus nomes não foram divulgados.

Por volta das 14h20, as últimas pessoas foram encontradas sem vida: uma mãe e dois filhos abraçados numa cama de casal. Foram retirados dos escombros os corpos de Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, Wallace, de 10 anos; e Maria Flor, de 6 anos. Marcela também é mãe de Evelyn, de 15 anos, que foi levada para o Hospital Miguel Arraes.

Encerradas as buscas por pessoas, os bombeiros iniciaram o resgate de animais que estavam presos no prédio. Por volta das 15h50, uma cadela de 12 anos chamada Mel foi resgatada do edifício. Dois gatos e outra cadela também foram retirados vivos do local do desabamento. Com isso, as buscas foram encerradas por volta das 16h50.

Sete pessoas foram resgatadas sem vida na sexta-feira (7). O jovem Deivison Soares da Silva, de 19 anos, que havia sido levado para o Hospital Miguel Arraes, morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria, morreu no hospital após ser resgatado;

Deivid Soares da Silva, de 17 anos, filho de Maria;

Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Maria;

Marcela Neves dos Santos, de 42 anos;

Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela;

Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela;

Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos;

Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme;

Ester Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme;

Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos;

Um homem de 45 anos, de nome não divulgado;

Um homem de 40 anos, de nome não divulgado;

Uma mulher de 37 anos, de nome não divulgado.

Com relação às outras vítimas:

Três foram resgatadas com vida e foram internadas, sendo duas adolescentes de 15 anos e uma mulher de 65 anos;

Quatro homens, de 16, 17, 21 e 22 anos, foram encontrados com vida fora da edificação, tiveram ferimentos leves e foram para hospital.

Desabamento

O prédio que desabou (veja vídeo acima) estava interditado por ordem judicial desde 2010, segundo a prefeitura. Ele faz parte do Conjunto Beira-Mar e havia sido reocupado de forma irregular em 2012.

O desastre aconteceu às 6h07, na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janga.

Oito apartamentos desabaram totalmente. Outros quatro foram parcialmente destruídos.

Construído no modelo que é popularmente conhecido como “prédio caixão”, a unidade tinha térreo e três andares. Em cada pavimento, há quatro apartamentos.

Resgates

A primeira pessoa a ser retirada dos escombros foi uma mulher de 65 anos, que foi encaminhada ao Hospital Miguel Arraes. Segundo a unidade de saúde, ela foi submetida a exames, com quadro estável, e foi transferida para o Hospital Português, na Ilha do Leite.

Outra vítima resgatada foi uma adolescente de 15 anos (veja vídeo abaixo). A jovem foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, que informou que a paciente teve fraturas na bacia, passou por exames de imagem, tem quadro de saúde estável e segue internada em observação.

Duas cadelas e dois gatos foram resgatados com vida do local onde parte de um prédio desabou no bairro do Janga, na cidade de Paulista, no Grande Recife.

O resgate dos quatro animais, que estavam presos dentro de um quarto do edifício, foi realizado na tarde deste sábado (8) pelos bombeiros após eles retirarem dos escombros os 14 corpos das vítimas do desabamento.

O primeiro animal a ser resgatado foi uma cadela de 12 anos chamada Mel, por volta das 15h50. A segunda cadela, chamada Mila, e os dois gatos foram retirados do local em seguida.

Com isso, as buscas do Corpo de Bombeiros foram encrradas por volta das 16h50, após mais de 32 horas de trabalho ininterrupto.