Sobe para 14 número de vítimas de acidente com 15 veículos na BR-408

RECIFE – Subiu para 14 o número feridos no acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Ao todo, 15 veículos, incluindo seis caminhões, se envolveram no acidente. Foram três colisões, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Alguns dos veículos pegaram fogo.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nove homens foram levados para unidades de saúde, enquanto outras duas pessoas foram retiradas do local por moradores da região. Já o

Corpo de Bombeiros disse que socorreu mais três vítimas que ficaram presas às ferragens dos veículos onde estavam.

São elas: um homem de 38 anos, que foi levado de helicóptero pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) para o Hospital da Restauração; uma mulher de 41 anos, com edema na cabeça e lesão na perna esquerda, encaminhada para a UPA de São Lourenço da Mata; uma mulher de 20 anos, que sentia dores no pescoço e nas costas, também levada para a UPA de São Lourenço da Mata.

De acordo com a instituição, dos nove homens feridos, quatro foram levados para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Os pacientes deram entrada em estado grave. Um foi

encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico, enquanto os outros três passam por exames.