Sobe para 21 o número de mortos ciclone extratropical no RS

RIO GRANDE DO SUL – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou 21 mortes pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado na última segunda-feira (4). Desse total, 15 óbitos ocorreram apenas na cidade de Muçum, na região central do Estado. Segundo o governador, é o maior volume de mortes em evento climático no estado.

De acordo com a Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou 15 corpos ao vistoriar uma casa ontem (5).Outras seis mortes foram confirmadas em cidades do Norte do RS.

Segundo o governo, duas viaturas do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul estão em deslocamento para Muçum, para auxiliar na remoção dos corpos, que deverão ser levados para Porto Alegre.