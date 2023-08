Sobe para 80 o número de mortos após os incêndios na ilha de Maui, no Havaí

Cenário devastado e carbonizado de uma rua na ilha de Maui

ESTADOS UNIDOS – Os incêndios que atingiram a ilha de Maui, no Havaí, já

vitimaram 80 pessoas. A informação foi divulgada neste sábado (12) pelas autoridades.

Com esse número, esse se tornou o desastre natural mais mortífero da história do

estado. Anteriormente, em 1960, um tsunami atingiu a maior das ilhas do

arquipélago e matou 61 pessoas.

O governador do estado, Josh Green, havia alertado anteriormente que o número de

mortos provavelmente aumentaria à medida que as operações de busca e resgate

continuassem.

Autoridades alertaram ainda que equipes de busca com cães farejadores podem

encontrar mais mortos. As chamas destruíram mais de 1 mil construções e fez com

que milhares de pessoas deixassem suas casas.

O incêndio de Lahaina que se espalhou do mato para a cidade ainda estava

queimando, mas 85% contido, disse o condado anteriormente.

A ilha tem sirenes de emergência destinadas a alertar sobre desastres naturais e

outras ameaças, mas investigações ainda não confirmaram se elas soaram durante

o incêndio.

O chefe dos bombeiros do condado de Maui, Bradford Ventura, disse em uma

coletiva de imprensa na última quinta-feira (10) que a velocidade do incêndio tornou “quase impossível” para os socorristas da linha de frente se comunicarem com os funcionários de gerenciamento de emergência que normalmente forneceriam ordens de evacuação em tempo real.