Socorro, polícia, tem assalto no viaduto de Mesquita!!!

Ataque de criminosos, principalmente no trecho do Viaduto Dicró, no Centro do município da Baixada, quase na divisa com Nova Iguaçu, revela a falta de policiamento na região, a ineficiência do governo do estado com a política de segurança e o medo de motoristas de passar pelo local. A última vítima foi um policial militar de 65 anos. Atacado por assaltantes, ele foi atingido por um tiro no pescoço

O ataque sofrido por um policial militar de 65 anos, na manhã do último domingo (25), no viaduto Dicró, em Mesquita, na Baixada Fluminense, não foi um caso isolado e revelou que o pouco policiamento no trecho tem estimulado a ação de criminosos audaciosos, que agem até mesmo à luz do dia. A população também critica a ineficiência do governo do estado com a política de segurança.

O militar, que estava em uma BMW conversível, no sentido Nova Iguaçu, foi atingido com um tiro no pescoço e socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Na unidade ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e está internado com quadro de saúde estável.

Os relatos de assaltos nesse trecho do município são inúmeros, principalmente de roubos de carros. Um empresário de Nova Iguaçu informou que há cerca de uma semana sua nora foi assaltada na subida do viaduto. Duas semanas antes, a vítima dos criminosos foi um amigo, que teve o carro levado pelos ladrões

“Esses bandidos estão praticando assaltos todos os dias, no mesmo local, debochando do 20º Batalhão de Polícia Militar e da 53ª Delegacia de Polícia, ambas em Mesquita, que estão a poucos metros do viaduto”.

Reforço no policiamento

Motoristas ouvidos pela reportagem estão assustados e evitam passar pela região, principalmente à noite e durante a madrugada, mesmo com relatos de que os assaltantes também agem durante o dia.

Segundo eles, a solução para inibir os ladrões é aumentar o policiamento ostensivo. “Duvido que os bandidos agiriam se tivesse uma viatura parada no local, porque é isso o que está faltado”, disse um motorista de aplicativa, que pediu para não ser identificado.

Municípios da Baixada e bairros do Rio lideram o ranking de ocorrências

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados na última sexta-feira (23), revelam que o Estado do Rio teve, em julho, um crescimento significativo nos roubos de veículo. Os números apontam um aumento de 93% nos registros de automóveis roubados na comparação com o mesmo mês de 2023.

Houve 2.254 registros de roubo de veículo em julho, o equivalente a uma ocorrência a cada 20 minutos no estado, em média. É o maior número para o mês desde 2019. No acumulado do ano, o índice também teve alta: foram 15.327 veículos roubados entre janeiro e julho, um crescimento de 15% em relação aos mesmos sete meses de 2023.

Das cinco áreas com mais casos em julho — as chamadas Circunscrições Integradas de Segurança Pública, ou Cisps, que correspondem ao setor de atuação de uma delegacia distrital —, quatro ficam na Baixada Fluminense: Belford Roxo, Campos Elíseos, Duque de Caxias e São João de Meriti.

As 10 áreas com mais registros de roubo de veículo em julho são: Cisp 54(Belford Roxo) – 181 registros; Cisp 27(Vicente de Carvalho) – 143 registros; Cisp 60(Campos Elíseos – Duque de Caxias) – 132 registros; Cisp 59(Duque de Caxias) – 119 registros; Cisp 64(São João de Meriti) – 111 registros; Cisp 29(Madureira) – 87 registros; Cisp 38(Brás de Pina) – 80 registros; Cisp 52(Nova Iguaçu) – 79 registros; Cisp 39(Pavuna) – 65 registros; Cisp 24(Piedade) – 65 registros.