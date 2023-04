SOMBRA: ameaça paraibana na Saúde do RJ

Ameaça paraibana na Saúde do RJ

O cargo de secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, uma dos mais importantes pastas do primeiro escalão do Executivo, está sob ameaça. Nos bastidores do governo, o burburinho não é outro senão o de que o iminente risco vem de uma ‘paraíba’, que voou do Norte do país para criar raízes no RJ. E ela não

está só. Um passarinho contou ao Sombra que um figurão da política fluminense estaria por trás do plano para colocar a ‘moça’ como titular da cadeira. A coluna, que acompanha de perto o desenrolar dessa trama, está de olho nas cenas dos próximos capítulos.

Tirando o sono

A união de um prefeito com dois importantes políticos do Rio de Janeiro, um deles, aliás, considerado uma liderança de peso, tem tirado o sono de pretensos pré-candidatos à prefeitura. A eleição só acontece no próximo ano, mas parece que o cheiro de derrota já começa a ser sentido no ar. Pelo menos para os mais

pessimistas.

Não confia no taco

Nos bastidores da política do pequeno município, o assunto não é outro: os fortes aliados já declararam que pretendem caminhar com o governo na disputa à reeleição. A notícia parece ter tirado o tapete daqueles que acreditavam que o alcaide não tem chance nenhuma de voltar à cadeira do chefe do Executivo por causa das denúncias de irregularidades.

Adeus ao sonho

Caíram mesmo do cavalo. A dupla de políticos que esbanja simpatia e empatia com o eleitorado é boa de voto e vai apoiar a reeleição do aliado com a certeza de vitória. Um parlamentar, por exemplo, que fazia planos para entrar na disputa imaginando não ter adversários fortes, já pode dar adeus ao projeto de ser prefeito. Pelo menos, dessa vez!