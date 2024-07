Espetáculo gratuito de dança, que propõe a união entre os dois países, estreia dia 12 de julho, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias

Nascendo a partir de uma residência inédita de dança, realizada desde 2023 no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que uniu a cultura brasileira e a chinesa, o espetáculo “Sonhos Conectados: Uma Dança Entre Brasil e China” estreia dia 12 de julho, às 19h, em sessão gratuita no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.

“Sonhos Conectados” nasce de um intercâmbio cultural inédito entre as duas nações e é fruto do trabalho de pesquisa e criação que uniu esses dois universos, com o objetivo de celebrar a diversidade cultural, mostrando que a dança e a cultura têm a capacidade de unir propósitos, países e corações.

O projeto conta com Direção Geral de Márcia Melchior, também Presidente da RioMont. As coreografias são compostas por elementos brasileiros como samba e gafieira, elementos chineses com dança tradicional, além de dança clássica e dança contemporânea, em um verdadeiro mix de culturas, conduzido pelos coreógrafos e professores Márcia Delgado e Anderson Dionísio, também responsáveis pela criação.

Márcia Delgado é bailarina com ampla trajetória e vasta experiência na cultura chinesa, conquistada ao longo de seus 12 anos de moradia na China, professora brasileira certificada em Dança Clássica e Folclórica Chinesa . Anderson Dionísio é bailarino do Theatro Municipal com mais de 30 anos de carreira e realiza uma vasta e profunda pesquisa sobre danças brasileiras e seus cruzamentos com as danças clássica e contemporânea, já trabalhou com grandes nomes e ministrou aulas na França, Alemanha, Polônia, Áustria e Inglaterra. A elaboração do roteiro contou com a supervisão da renomada roteirista Sylvia Palma.

Espetáculo mostra um sonho em comum entre uma bailarina chinesa e uma brasileira

Em “Sonhos Conectados: Uma Dança Entre Brasil e China”, duas jovens e talentosas bailarinas, separadas pela vastidão do oceano, compartilham um sonho: a dança e o movimento como forma de expressão e união. No Brasil, uma delas se entrega ao ritmo contagiante do samba e da gafieira, enquanto na China, sua contraparte se deixa levar pela graça da dança tradicional chinesa.

Apesar da distância física, seus desejos convergem em um passeio onírico, em que a imaginação transcende fronteiras e torna possível o encontro harmonioso entre as nações. A cada movimento, os corpos das bailarinas e bailarinos revelam a beleza e a surpresa que essa mistura de culturas pode proporcionar.

Cooperação inédita entre Brasil e China

A residência é uma cooperação entre a Associação de Arte e Cultura RioMont e a Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro e teve início em novembro de 2023 com encontros duas vezes por semana na Sala Alberto Romeiro, unindo 15 bailarinos dos dois países. Este ano, também se comemoram os 50 anos de amizade entre China e Brasil.

“A proposta do projeto é que possamos realizar a inclusão social por meio da dança. Com a cooperação entre a RioMont e o Theatro Municipal, esse templo das artes, objetivamos abrir espaço e promover oportunidades para jovens talentos da dança, com o foco na pesquisa e desenvolvimento da linguagem, promovendo o intercâmbio das culturas chinesa e brasileira, principalmente esse ano, que temos uma data especial, a celebração dos 50 anos de amizade entre China e Brasil” afirma Márcia Melchior, presidente da RioMont.

O projeto “Companhia RioMont de Dança Tradicional Chinesa” conta com o patrocínio da CNPC Brasil por meio da Lei Rouanet.

Sinopse:

Sobre a RioMont:

A Associação de Arte e Cultura RioMont, criada em fevereiro de 2023, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, de natureza cultural, que tem a missão de incentivar o fortalecimento de vínculos entre Brasil e China, sob o viés do desenvolvimento social. Por intermédio da criação, produção e difusão de projetos culturais, esportivos e educacionais, a RioMont almeja fazer com que o Rio de Janeiro potencialize suas vocações naturais ao mesmo tempo em que também se transforme em um lugar cada vez mais integrado com o que a República Popular da China oferece de suporte, tanto em relação à capacitação técnica, quanto a aspectos comportamentais e emocionais.

Sobre Márcia Melchior:

Márcia Melchior é empresária, produtora musical, idealizadora e consultora de projetos culturais. Atuando como diretora artística, é a criadora de um dos projetos sociais de maior destaque do Instituto Rudá, a Orquestra Forte de Copacabana e Shalom, onde atua desde 2011. Desde então, organiza e produz as apresentações da Orquestra em diversos pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro, incluindo convites para eventos de destaque no Brasil e no Exterior. Anteriormente, Márcia Melchior também foi responsável pela execução do Programa de Música e Orquestra do Instituto Grupo Pão de Açúcar durante 7 (sete) anos.

Desde 2004, Márcia Melchior é diretora da Fórum da Cultura Produções, cujas atividades principais envolvem a criação e organização de eventos culturais, produção fonográfica e audiovisual, além da edição de livros e obras musicais. Recentemente atua como presidente da Associação de Arte e Cultura RioMont, cujo objetivo é viabilizar atividades diversas que possibilitem um intercâmbio cultural e tecnológico, promovendo o interesse mútuo entre diferentes povos, enriquecendo o conhecimento em cada região e fortalecendo a cooperação e as relações de amizade entre países como Brasil-China.

Sobre Márcia Delgado:

Bailarina clássica formada pela renomada diretora do TMRJ, Dona Eugenia Feodorova, com experiência em dança moderna/contemporânea e danças folclóricas brasileiras, professora brasileira certificada em Dança Clássica e Folclórica Chinesa com uma ampla trajetória conquistada ao longo de seus 12 anos na China.

Sobre Anderson Dionísio:

Iniciou seus estudos no Teatro Armando Gonzaga em Marechal Hermes com Teatro e dança. Formou-se na Escola Estadual de dança Maria Olenewa do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Com 33 anos de experiência profissional dançando todos os repertórios do Ballet clássico e da dança contemporânea do Theatro Municipal RJ. Estudou licenciatura em dança na Univercidade. Professor da Cia CLANM, professor e padrinho do projeto Social Sonhos e Ritmos de Paraíba do Sul, RJ; e do projeto Social Recicle e Dance de Duque de Caxias. Trabalhou com grandes nomes como Tatiana Leskova, Eugênia Feodorova, Natália Makarova, Marcia Heider e Deborah Colker. Também é professor na Escola de Mestre Sala e Porta Bandeira e Porta Estandarte Mestre Manoel Dionísio.

Serviço:

Sonhos Conectados: Uma Dança Entre Brasil e China

Data: 12 de julho, sexta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Raul Cortez – Praça da Emancipação, S/N – Vila Meriti, Duque de Caxias

Livre. 45 minutos

Grátis, com retirada de senhas 1 hora antes do espetáculo

Mais informações:

www.riomont.com.br e instagram.com/riomont.cultura/